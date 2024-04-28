Российских оккупантов стало меньше: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Захватчики несут потери на поле боя.
По состоянию на утро 28 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 466 150 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1096 военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 466150 (+1096) человек
- танков ‒ 7279 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 13991 (+20)
- артиллерийских систем – 11948 (+43)
- РСЗО – 1050 (+1)
- средства ПВО ‒ 776 (+1)
- самолетов – 348
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9507 (+22)
- крылатые ракеты ‒ 2124
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 16065 (+46)
- специальная техника ‒ 1971 (+3)
Как сообщалось, руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, как сменилась армия РФ с начала полномасштабной войны. В частности, по его словам, в РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом.
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