Российских оккупантов стало на 770 меньше: Генштаб сообщил о новых потерях РФ

Общие боевые потери российских оккупантов на 27 января составили 381 370 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 770 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 381 370 (+770) человек

танков ‒ 6271 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 11652 (+15)

артиллерийских систем – 9085 (+3)

РСЗО – 972

средства ПВО ‒ 660

самолетов – 331

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4)

крылатые ракеты ‒ 1845

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12072 (+8)

специальная техника ‒ 1433 (+8)

Напомним, украинский колесный дрон вошел в тыл врага и взорвал мост. Позитивное видео работы надежного помощника ВСУ показали украинские военные.

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