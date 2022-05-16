Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения в Украине — СБУ

За легкие ранения у российских оккупантов забирают деньги, которые им обещало государство. Об этом рассказал военный преступник РФ своей матери. Беседу перехватили украинские военные.

Опубликовала ее пресс-служба СБУ.

Как сообщается, российский оккупант в Украине получил легкое осколочное ранение плеча. Его отправили на лечение в госпиталь. Пока он там был, РФ насчитала ему три миллиона рублей компенсации. Однако когда оказалось, что травма у оккупанта не так уж и серьезна, деньги у него забрали.

Военный преступник попросил маму передать эту информацию другому оккупанту, который также получил ранение на войне в Украине.

“Не надо деньги пока тратить. Потому что после войны будут разбираться, будут поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая будут забирать половину суммы, как минимум”, — сказал оккупант.

Напомним, что в Харькове спасатели разбирают разрушенные оккупантами здания.

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