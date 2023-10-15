"Российских ударов с приближением зимы станет больше": Зеленский сообщил о последствиях атак на Херсонщине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе энергетиков и спасателей на Херсонщине, что 15 октября в течение дня подверглась авиационным ударам и обстрелам. Такая же ситуация – в Донецкой области. Там специалисты ликвидируют последствия ударов по энергообъектам.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента Украины 15 октября.

В Херсоне были отключения из-за российских бомб. В то же время, украинские ремонтные бригады делают все возможное, и по состоянию на сейчас в городе возобновлены поставки электричества и почти во всех районах есть водоснабжение, кроме 10 домов в Таврическом микрорайоне.

По словам Зеленского, ремонтные работы там должны завершиться 16 октября в первой половине дня.

"Должны осознавать, что таких российских ударов с приближением зимы станет больше – по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми. Мы максимально усилим ПВО – так, как это реально в имеющихся условиях", – заявил Зеленский.

Он заверил, что Украина договаривается с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись. Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи.

"Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину. Так же, как на поле боя, во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и прочными", — подчеркнул он.

Также Зеленский подчеркнул, что каждый день украинские города, села в приграничных областях с Россией и вдоль линии фронта испытывают террористические удары оккупантов. И каждый день там оказывается помощь нашим людям – это очень важно. Он выразил благодарность спасателям, врачам, медработникам, волонтерам, полицейским, коммунальщикам и энергетикам.

"И все наши воины. Каждый и каждая, кто сейчас в бою и на боевых постах, на боевых задачах. Кто спасает наших военных после ранений. Кто тренирует. Кто ремонтирует технику, обеспечивает деятельность наших боевых бригад. От Харьковщины до Херсонщины. Это и Купянск, это позиции на донецких направлениях, это Авдеевка. Я благодарю, ребята, за вашу крепость и за очень значительное уничтожение оккупанта! Это наша Марьинка. Направления на Запорожье", — добавил Зеленский.

Напомним, 15 октября в Херсоне раздался мощный взрыв. После этого в некоторых районах пропало электричество.

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