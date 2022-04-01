"Российских военных этому учат от советских времен": Путин знает, что ему врут о ходе войны в Украине

"Российских военных этому учат от советских времен": Путин знает, что ему врут о ходе войны в Украине

Российские военные скрывают информацию от Путина из-за риска быть ликвидированным.

Диктатор России Владимир Путин знает, что российские военные ему лгут, поскольку боятся быть ликвидированными.

Об этом рассказал бывший командующий объединенными силами НАТО генерал в отставке Уэсли Кларк в эфире канала CNN.

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"Ну, посмотрите, в российской армии относятся к информации как к защищенному, важному элементу, и потому они лгут друг другу. Их этому учат; это пошло еще из советской армии. Путин знает, что они ему лгут. Поэтому он делает оценку, примиряясь с этим", — ответил Кларк на вопросы журналистки.

Он добавил, что Путину "это может не нравиться", но в "их системе лгут все — верхи лгут низам, а низы верхам". Генерал в выставке пояснил, что российские военные скрывают информацию из-за риска быть ликвидированным, и там это всем известно.

"Вы скрываете информацию, потому что, если вы скажете правду, вы будете первым, кого застрелят, когда что-то не сработает. Поэтому они знают, как обращаться друг с другом. Поэтому мы не должны относиться к этому как к чему-то значительному. Вы знаете, по западным меркам, да, это шокирует. Но их — нет, и Путин это знает. Он добрался до вершины, лгая людям. Он знает, как работает система", — отметил Кларк.

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