Российских военных, которые рыли окопы в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь — "Энергоатом"

Российских военных, которые рыли окопы в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь — "Энергоатом"

В местах, где находились оккупанты, зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния.

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин посетил один из участков Рыжего леса, где русские военные рыли окопы и пытались строить фортификационные сооружения.

Фото: Энергоатом/Telegram

Как говорится в сообщении "Энергоатома", на этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния:

Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2 – 4 мкЗв/час (микрозиверт в час), что в 10-15 раз превышает норму.

Один из показателей, что формирует внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности почвы (Бета загрязнения), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы.

Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется в результате разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и поглубже.

В общем, оккупанты же почти 30 суток базировались и рыли окопы в Рыжем лесу. В ближайшем будущем их ждет лучевая болезнь разной степени тяжести.

Фото: Энергоатом/Telegram

Напомним, российские оккупанты 24 февраля захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников Чернобыльской АЭС.

По мнению украинской армии, РФ в Чернобыле производила спецоперацию "Снежок-2", чтобы проверить влияние радиации на своих солдатах.

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