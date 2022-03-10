Российских военных отогнали от Николаева и продолжают оттеснять от города

Город получил подкрепление и желающие присоединиться к его обороне есть еще и в соседних областях.
Украинская армия совместно с территориальной обороной отогнали русских военных от Николаева и продолжают оттеснять их от города.
Об этом в видеообращении сказал глава Николаевской области Виталий Ким.
"Отжали мы их от города на расстояние подальше. Надеюсь, в ближайшее время оттянем их, чтобы "Грады" и "Смерчи" к нам не доставали", – сказал глава области.
Ким также напомнил оккупантам, что до 11 марта для них действует предложение сдаться в плен, если они не стреляли в гражданских.
Глава Николаевской области также рассказал, что город получил подкрепление, и в соседних областях есть еще желающие присоединиться к его обороне. Российским войскам 10 марта досталось и в Николаевской и Херсонской областях. По мнению Кима, Одессе в ближайшие несколько недель вторжение по суше не грозит.
"Представляю, как оккупанты офигеют, когда узнают, что в Украине есть еще один Николаев, и он расположен во Львове. Вот им будет сюрприз!" – добавил чиновник в конце видео.
Напомним, ранее 10 марта Ким сообщал, что многие подразделения РФ не хотят воевать и остановились на границе между Николаевской и Херсонской областями. Возвращаться назад они не могут, поскольку свои угрожают их расстрелять.
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