Российских военных отправляют на острова Днепра как наказание – "Атеш"

В Херсонской области отправка российских военных на штурм островов Днепра все чаще превращается не в боевую задачу, а в метод наказания.

По информации агентов движения "Атеш", действующих в 61-й бригаде морской пехоты РФ, командиры отправляют на штурмовые операции "залетчиков", нарушителей дисциплины и даже отказывающихся сдавать деньги в "общак" подразделений.

Российские солдаты отдают себе отчет, что десантироваться на острова становится все сложнее. Одна из главных проблем – массовые поломки лодок и гидроциклов, которые сами оккупанты выводят из строя, используя украинские инструкции.

Командиры заставляют солдат отправляться на операции, где шансы выжить минимальны. Именно поэтому военные пытаются избежать ротации любыми способами:

Подкупают офицеров, чтобы вычеркнуть себя из списков на штурм.

Повреждают технику, делая десантирование невозможным.

Имитируют болезни или травмы, чтобы остаться в тылу.

Ротация на острова фактически приравнивается к смертному приговору, поэтому российские военные готовы на любые уловки, чтобы избежать участия в этих операциях.

Напомним, что россияне пытаются атаковать Днепровские острова в Херсонской области, но закрепиться на этих клочках суши им не удается. Силы обороны Украины держат острова под огневым контролем.