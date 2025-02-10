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Российских военных отправляют на острова Днепра как наказание – "Атеш"

Российских военных отправляют на острова Днепра как наказание – "Атеш"

Река Днепр / Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Командиры принуждают солдат отправляться на операции, где шансы выжить минимальны.

В Херсонской области отправка российских военных на штурм островов Днепра все чаще превращается не в боевую задачу, а в метод наказания.

По информации агентов движения "Атеш", действующих в 61-й бригаде морской пехоты РФ, командиры отправляют на штурмовые операции "залетчиков", нарушителей дисциплины и даже отказывающихся сдавать деньги в "общак" подразделений.

Российские солдаты отдают себе отчет, что десантироваться на острова становится все сложнее. Одна из главных проблем – массовые поломки лодок и гидроциклов, которые сами оккупанты выводят из строя, используя украинские инструкции.

Командиры заставляют солдат отправляться на операции, где шансы выжить минимальны. Именно поэтому военные пытаются избежать ротации любыми способами:

  • Подкупают офицеров, чтобы вычеркнуть себя из списков на штурм.
  • Повреждают технику, делая десантирование невозможным.
  • Имитируют болезни или травмы, чтобы остаться в тылу.

Ротация на острова фактически приравнивается к смертному приговору, поэтому российские военные готовы на любые уловки, чтобы избежать участия в этих операциях.

Напомним, что россияне пытаются атаковать Днепровские острова в Херсонской области, но закрепиться на этих клочках суши им не удается. Силы обороны Украины держат острова под огневым контролем.

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