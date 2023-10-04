Российских военных пытаются "мотивировать", но это не очень помогает: новый перехват ГУР

Оккупанты придумывают разные причины, чтобы не выполнить приказ идти в наступление.

Разведка перехватила очередной разговор окупантов, где командир "мотивирует" подчиненного вести подразделение в атаку.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

Так, командир 1-й отдельной мотострелковой бригады (1 омсбр), сформированной в 2014 году из боевиков так называемой "ДНР", пытается мотивировать оккупантов идти в наступление.

В свою очередь подчиненные придумывают причины по неисправности средств воздушной разведки (БПЛА) и средств связи. Разговор, наверное, на 95% состоит из нецензурной лексики:

"То вы, бл**ь, с группами не можете связь найти, то у вас бл**ь "мавики" не летят, то у вас, на**й еще какая-то проблема";

"Вы тут сопли свои распустили, бл**ь, *б твою мать, на х*й. Засуньте голову в песок и стойте как страусы";

"Вы вообще них*я не делаете, кроме как ноете в эфир";

"Начните работать, нах*й. С группами разговаривать начните, нах*й, а не сами по себе".

Ранее разведка перехватила разговор, как россиянин сожалеет, что не вырвал золотые зубы у украинских бойцов (очевидно, речь идет о погибших), которых называет "французами" и "немцами".

Еще в одном перехваченном разговоре россиянин жаловался, что состояние армии РФ осталось на уровне СССР, а у украинцев "все круче".

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