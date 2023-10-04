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Российских военных пытаются "мотивировать", но это не очень помогает: новый перехват ГУР

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Российских военных пытаются "мотивировать", но это не очень помогает: новый перехват ГУР

Перехват ГУР / Фото: ГУР Минобороны

Оккупанты придумывают разные причины, чтобы не выполнить приказ идти в наступление.

Разведка перехватила очередной разговор окупантов, где командир "мотивирует" подчиненного вести подразделение в атаку.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

Так, командир 1-й отдельной мотострелковой бригады (1 омсбр), сформированной в 2014 году из боевиков так называемой "ДНР", пытается мотивировать оккупантов идти в наступление. 

В свою очередь подчиненные придумывают причины по неисправности средств воздушной разведки (БПЛА) и средств связи. Разговор, наверное, на 95% состоит из нецензурной лексики:

  • "То вы, бл**ь, с группами не можете связь найти, то у вас бл**ь "мавики" не летят, то у вас, на**й еще какая-то проблема";
  • "Вы тут сопли свои распустили, бл**ь, *б твою мать, на х*й. Засуньте голову в песок и стойте как страусы";
  • "Вы вообще них*я не делаете, кроме как ноете в эфир";
  • "Начните работать, нах*й. С группами разговаривать начните, нах*й, а не сами по себе".

Ранее разведка перехватила разговор, как россиянин сожалеет, что не вырвал золотые зубы у украинских бойцов (очевидно, речь идет о погибших), которых называет "французами" и "немцами".

Еще в одном перехваченном разговоре россиянин жаловался, что состояние армии РФ осталось на уровне СССР, а у украинцев "все круче".

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Дата публикации
Просмотры
195
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