Украинская разведка подробно изучает обломки российских самолетов.

Российским летчикам укладывают парашюты таким образом, чтобы они не раскрывались. Путин отправляет военных на верную смерть.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В общем, украинскими военными было сбито немало российских самолетов. Вражеские летчики хоть и успевали катапультироваться, однако большинство из них все равно умирали. В них не раскрывались парашюты.

Украинская разведка подробно изучает обломки российских самолетов. В ГУР МО считают, что российским лётчикам намеренно неправильно укладывают парашюты, чтобы во время катапультации они погибали.

"Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленное неправильное укладание перед вылетом", — сообщает разведка.

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