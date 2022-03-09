Российским летчикам намеренно неправильно укладывают парашюты, чтобы они погибали – разведка

Украинская разведка подробно изучает обломки российских самолетов.
Российским летчикам укладывают парашюты таким образом, чтобы они не раскрывались. Путин отправляет военных на верную смерть.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В общем, украинскими военными было сбито немало российских самолетов. Вражеские летчики хоть и успевали катапультироваться, однако большинство из них все равно умирали. В них не раскрывались парашюты.
Украинская разведка подробно изучает обломки российских самолетов. В ГУР МО считают, что российским лётчикам намеренно неправильно укладывают парашюты, чтобы во время катапультации они погибали.
"Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленное неправильное укладание перед вылетом", — сообщает разведка.
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