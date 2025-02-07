Россияне вынуждены тщательно проверять гуманитарную помощь, поступающую для оккупационной армии в Украине.

Российским военным, участвующим во вторжении в Украину, передали FPV-очки, начиненные взрывчаткой. К сожалению, оккупанты ими не воспользовались.

Об этом сообщили пропагандисты российского агентства ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-поставщика РЭБ-оборудования Игоря Потапова.

По его словам, партия очков Skyzone Cobra X v4 поступила как гуманитарная помощь от какого-то мужчины по имени Роман.

"Когда раскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид", – рассказал Потапов.

Представитель российского оборонного предприятия считает, что поступающую гуманитарную помощь для оккупационной армии в Украине обязательно нужно всегда проверять.

Напомним, в российскую республику Саха (Якутия) прибыл самолет с "грузом 200" из Украины. Количество цинковых гробов с погибшими оккупантами поразило очевидцев разгрузку самолета.

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