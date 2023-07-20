Российским оккупантам в Луганскую область отправили "Тунгусок", которые не работают

Лишь три из шести машин были пригодны к боевому применению после капитального ремонта.

Российские оккупанты в Луганской области пожаловались на неудовлетворительное состояние полученных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Тунгуска". По отчетам оккупационных СМИ все шесть полученных машин оказались нерабочими.

Видеозапись, обнародованная на российских каналах, показывала захватчиков рядом с отремонтированными "Тунгусками". Один из военнослужащих заявил:

"Вот вся наша батарея, шесть "Тунгусок", и ни одна из них не функционирует".

Позже стало известно, что только три из шести машин были пригодны к боевому применению после капитального ремонта. Однако после того, как "Тунгуски" прошли всего 30 километров маршем, во всех трех машинах появились неисправности.

Проблемы с комплексами обусловлены плохим состоянием их технического обслуживания и недостаточным качеством ремонта. В результате повторного осмотра работниками завода удалось сделать функционирующим только одну "Тунгуску". По словам окупантов, шестую машину "даже заводить опасно".

“Можно было прийти к выводу, что в перечень проблем ЗРПК входили двигатель, подвеска, трансмиссия, блок командира, электроника. И, в общем-то, это нормально. На сегодняшний день у России нет возможности полноценно обеспечивать свою армию необходимым количеством не то, что новой, а даже восстановленной после хранения техники. Почему? Деградация всех технических и технологических процессов”, — объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Напомним, что в Николаеве из-под завалов дома, в который попала ракета, извлекли тело женщины.

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