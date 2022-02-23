Российским передовым подразделениям армейского корпуса приказали выключить телефоны — InformNapalm

Вероятно, россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии столкновения.

Военным 1-го и 2-го армейского корпуса вооруженных сил Российской Федерации на оккупированных территориях востока Украины приказали выключить мобильные телефоны.

Об этом 23 февраля сообщили на своей странице в Facebook InformNapalm.

Волонтеры получили информацию от инсайдеров из ОРДЛО, что все передовые подразделения получили команду полностью выключить телефоны и рации, оставить только IP-телефонию для связи.

"Им строго-настрого запретили выходить на это время в эфир, приказали даже вынуть батареи из телефонов. Как вариант, вероятно россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии столкновения, чтобы делать целеуказания по координатам", — говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ также выяснила, что Россия закупила 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. В СБУ считают, что РФ будет использовать их для российских солдат, если РФ пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

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