Российским пленным разрешат звонки родственникам, но при определенных условиях

Военнопленные могут звонить по телефону домой только при письменном разрешении и технической возможности в лагере.

Кабинет Министров Украины изменил порядок содержания военнопленных, разрешив им телефонные звонки к родным при определенных условиях и ограничениях.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Военнопленные смогут звонить по технической возможности и согласованию с Координационным штабом.

Право на телефонные звонки получат военнопленные, подозреваемые или обвиняемые в уголовных правонарушениях при условии письменного разрешения следователя, прокурора или суда, а также согласования с Координационным штабом.

Напомним, на Торецком направлении бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен сразу 23 кафира.

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