Российским солдатам под Николаевом страшнее, чем в Чечне: СБУ перехватила очередной разговор оккупантов

Захватчик пожаловался на условия пребывания.

Путинская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется в Николаевской области, терпит поражение и находится в осаде.

Об этом свидетельствуют разговоры российских оккупантов, перехваченные СБУ.

Захватчики вспоминают, что на 4-й день войны генерал пообещал им, что спецоперация завершится за считанные часы. Однако затянулась на недели. Сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам, как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, потому нынешнюю "задачу идти на Николаев" считают нереальной.

Они также жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. У 50% личного состава обморожения ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят.

"Я подошел к командиру и говорю: Дайте бронежилет. Он отвечает: Нет. Сынок, крепись. Здесь такое... нас "Градами" накрывают. Даже в Чечне такого не было", — поделился впечатлениями российский солдат.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта, рассказывавшего своей жене, что рад тому, что его переводят в тыл. Связано это с огромными потерями армии РФ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.

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