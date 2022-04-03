Российским властям придется отвечать за эти преступления — Макрон о жестоких убийствах оккупантами жителей Бучи

Президент Франции выразил соболезнования семьям жертв.
Президент Франции Эммануэл Макрон отреагировал на жестокие убийства оккупантами мирных жителей Киевской области. Он подчеркнул, что Россия будет отвечать за эти зверства.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Фотографии, которые доходят до нас из Бучи, освобожденного города под Киевом, ужасны. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мое соболезнование семьям жертв, моя солидарность с украинцами. Российским властям придется отвечать за эти преступления", — написал французский президент.
Напомним, всю Киевскую область освободили от оккупантов Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — кафиры устроили геноцид на территории Украины. Российские военные грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали.
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