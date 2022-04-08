Российским военным, которые окапывались в Чернобыле, остался максимум 1 год жизни – Галущенко

Российским военным, которые окапывались в Чернобыле, остался максимум 1 год жизни – Галущенко

По словам министра энергетики, оккупанты будут умирать от облучения.

Российские военные решили окопаться в самом опасном месте Чернобыльской зоны. Они рыли окопы в "Рыжем лесу" и подвергались большой дозе облучения.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, захватчикам остался максимум один год жизни. Они будут умирать от болезней, вызванных облучением.

"Невежество российских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, которыми мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они копали голыми руками почву, зараженную радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни. Точнее, не жизни, а медленного умирания от болезней", — сообщил Галущенко.

Фото: Герман Галущенко/Facebook

Вместе с тем министр энергетики рассказал, что оккупанты разрушали и грабили все, что видели. Все награбленное захватчики вывезли в Беларусь.

"Они разрушали и грабили все, что видели. От чайников и вилок до запчастей и приборов. Если честно, запчастей даже не жалко – металл хорошо впитывает радиацию, поэтому ее действие почувствуют на себе и в Беларуси, куда военные преступники повезли награбленное. Все разрушенное мы скоро восстановим. А к полноценной жизни этих сволочей уже не вернет никто", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Уже 31 марта стало известно, что оккупанты покинули территорию Чернобыльской АЭС и город Славутич.

Известно, что после оккупации ЧАЭС уже скончался российский военный, еще сотня находится на лечении.

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