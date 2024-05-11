Российским военным предложили "сдавать" своих командиров-"мясников"

Такие командиры понесут ответственность за преступления "высоко и неотвратимо".

Руководство Легиона "Свобода России " призвали российских военных передавать информацию о командирах "мясниках", которые не жалеют личный состав ради карьерного роста и наград.

Об этом говорится в сообщении на странице Легиона "Свобода России".

Там заявили, что в социальных сетях распространяется информация о гибели Дениса Лапина, являющегося сыном российского генерал-полковника Александра Лапина.

"Если углубиться в изучение вечно недовольных ходом "СВО" войны Z-каналов, о семействе Лапиных становится понятно следующее. Лапин-старший ориентирован на карьеру, медали, звание. Солдат ему только ресурс для достижения своей цели. А вот Лапин-младший" работал с "огоньком" — его действительно ненавидели подчиненные, поскольку он относился к ним не просто как к расходному материалу, но и открыто презирал и унижал, пользуясь своим служебным положением и династическим происхождением", — говорится в сообщении.

Российским военным предлагают сдавать информацию о командировах "мясников", чтобы они "понесли ответственность за свои преступления как можно быстрее. Высокоточно и неотвратимо".

Напомним, ранее сообщалось, что подтвержденные потери российских танков достигли "юбилейного" показателя.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ заявили о гибели "лучшего экипажа" Су-34.

Читайте также: