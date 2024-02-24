Российский А-50У резко потерял высоту: ГУР опубликовало отслеживание последнего полета "Баяна"

Российский самолет А-50У, который государство-агрессор использовало для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, был сбит над Азовским морем. Резкую потерю его скорости и высоты зафиксировали вблизи российского города Ейск.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Уничтожение ценного российского самолета, выполняющего функции воздушного командного пункта и применяемого для дальнего радиолокационного обнаружения и наведения ракетных ударов, явилось результатом сотрудничества ГУР и Воздушных Сил ВСУ.

В сообщении, сопровождающем скриншоты отслеживания последнего полета этого самолета, отметили, что уничтоженный А-50У — новая модернизированная российская версия самолета.

Отслеживание полета сбитого российского самолета А-50У / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Отслеживание полета сбитого российского самолета А-50У / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Отслеживание полета сбитого российского самолета А-50У / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

“Сбитие А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов”, — сообщили украинские военные разведчики.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что сбитый 23 февраля российский самолет А-50 имел позывной "Баян". "Приветствую оккупантов "С Днем защитника отечества!" Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать!" – посоветовал он.

Напомним, 15 января этого года Воздушные силы ВСУ уже уничтожили один российский самолет А-50. Это тоже произошло над Азовским морем. Компанию этому воздушному судну тогда составил уничтоженный российский Ил-22.

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