Российский "Аэрофлот", несмотря на санкции, приобрел партию "Боингов" у ирландской компании: детали

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила, что, несмотря на санкции, наложенные на страну террориста РФ, приобрела у ирландской лизинговой компании десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER. Соглашение прошло 30 декабря 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба российского "Аэрофлота".

Самолеты якобы поставлялись "Аэрофлоту" через компанию "ВЕБ-Лизинг". Срок финансовой аренды судов составил 12 лет.

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"Аэрофлот выкупил и получил право собственности на десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании", — говорится в сообщении.

Стоимость сделки и имени продавца представитель российской компании не раскрыл. В компании намерены продолжить работу по приобретению самолетов, чтобы "сохранить действующий зарубежный парк и расширить его эксплуатационные возможности".

Отметим, что после начала полномасштабной войны РФ в Украине страны Запада прекратили поставки в Россию самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из страны-агрессора арендованные лайнеры.

8 апреля ЕС смягчил санкции и внес поправку в санкции против РФ, которые введены за ее жестокую войну против Украины и убийства мирных людей, согласно которой лизингодатели получили право продать находившиеся в России самолеты российским авиакомпаниям.

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Такая мера предоставила право правительствам стран Европы разрешать компаниям принимать платежи от российских юрлиц, принявших самолеты в финансовый лизинг, заключенный до 26 февраля. Предприятия могут получить право собственности после уплаты лизинговых платежей.

Ранее "Аэрофлот" приобрел 8 самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей. По словам представителей компании, в рамках выполнения контрактных обязательств было закуплено несколько широкофюзеляжных самолетов. На сегодняшний день лайнеры переданы в Российский реестр.

По состоянию на данный момент по меньшей мере 13 воздушных судов "Аэрофлота" арестованы за границей из-за санкций.

Напомним, 28 февраля 2022 года крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" остановила все рейсы в Европу.

Как стало известно в ноябре, "Аэрофлот" разобрал четверть своего авиапарка из-за санкций Запада. С судов снимают исправные части и переставляют на другие самолеты.

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