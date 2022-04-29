Российский актер Смольянинов о Путине: "Вся его жизнь – это спецоперация"

Известный российский актер Артур Смольянинов все свое детство провел в Украине, бабушки и дедушки артиста были родом отсюда, так что войну РФ против Украины он переживает очень болезненно.

В интервью программе "Скажи Гордеевой" Смольянинов поделился, что на самом деле многие россияне переживают из-за войны в Украине. Однако боятся выходить на улицы и имеют на это причины:

"Мы в заложниках. Когда ты в заложниках, у тебя есть два варианта: или бежать, если ты можешь, или оставаться и любить, такой какой есть. И песни петь хвалебные. И чем больше не навидишь, тем громче песни. Тем больше эти высказы публичные любви и преданности", — сказал Смольянинов.

Он вспомнил, как однажды встретился с Путиным. Это было на премьере фильма "9 рота", в котором Смольянинов сыграл одну из главных ролей. Это был закрытый показ ленты, организованный специально для Путина.

Актер вспоминает, что после премьеры они проговорили с Путиным почти час и были две вещи, которые ошеломили артиста.

"Я еще тогда начал подозревать, что что-то здесь не так. Мы просидели тогда с ним после этого почти целый час. Что у меня осталось в памяти. Два самых ярких воспоминания. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это были, какие-то спецпарфюмированные войска, наверное, поработали, потому что такое ощущение, у меня это вызвало тогда ощущение какой-то абсолютного инстинктивного подобострастия. Я никогда в жизни не чувствовал такого запаха. Мне кажется, здесь не бывает мелочей. Это все спецоперация. А второе — мы проговорили час. Что-то об Афганистане разговорились и что-то он стал говорить о том, что американцам выгоден этот наркотрафик. И очень убедительно это все звучало. Он владеет приемами манипуляции виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя: "О чем мы" говорили и я понял, что я не помню ни слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. Это был просто серый туман", — поделился Смольянинов.

Вместе с тем, актер предположил, чем Путин мог руководствоваться, когда решил напасть на Украину:

"Я так понимаю, его профессия была в том, чтобы искать врагов этого великого отечества. Думаю, что это очень личная причина. Это месть. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов. Вся его жизнь – это спецоперация. Говорить одно, думать другое, делать третье. Но мне кажется, работа президента предусматривает поиск друзей. А профессия офицер КГБ предусматривает поиск врагов. Может бы он и хотел иначе, черт его знает, помечтаю за него, но не может. Потому что идеи управляют им, а не он идеями. Плюс отсутствие какого бы то ни было внешнего контроля", — отметил актер.

Он поделился, что не чувствует вины, потому что не принимал решения вводить войска на территорию Украины. Смольянинов считает, что за это несут ответственность конкретные люди. Но артисту стыдно за то, что его соотечественникам не стыдно.

"Я не чувствую вины. Я чувствую ответственность за происходящее. Мне стыдно за тех, кому не стыдно", — сказал артист.

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