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Российский Белгород пугают обстрелом со стороны ВСУ: появились предупреждения с точным временем удара (фото)

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© Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж

В российском городе возле границы с Украиной на всякий случай открывают подвалы и бомбоубежища.

В городе Белгороде, расположенном в 40 километрах от границы с Украиной, вечером 29 апреля были слышны звуки взрывов, а в местных пабликах появились изображения, которые считают предупреждениями о планируемом нанесении массового удара по городу со стороны ВСУ.

Как сообщают российские информационные агентства, звуки взрывов несколько часов доносились со стороны украинской границы.

Местные жители предполагают, что, вероятно, звуки взрывов были следствием работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО). В то же время небо в Белгородской области было чистым, следов работы ПВО в регионе не видно.

Между тем, в местных Telegram-каналах и пабликах в соцсетях появились изображения, которые пользователи толкуют как предупреждение о нанесении ВСУ мощного удара по российскому городу в 5:14 утра в субботу, 30 апреля. На всякий случай в городе открыли все подвалы и бомбоубежища.

Напомним, поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородского района (РФ) были слышны взрывы и видны поднимавшиеся в небо клубы дыма. Загорелся склад боеприпасов.

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