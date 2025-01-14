Уникальную технику, которую россияне получили от Северной Кореи, они и уничтожили, не успев использовать ее по назначению.

Российско-северокорейские силы в Курской области, развернутые для поддержки российской армии в борьбе с украинскими войсками, потерпели серьезный удар. Российский беспилотник случайно уничтожил уникальную северокорейскую установку противовоздушной обороны, являющуюся модифицированной версией российской ЗРК "Тор".

Об этом пишет Forbes.

По данным аналитиков, прибывший в регион 12-тысячный 11-й армейский корпус Северной Кореи привез с собой артиллерийские и ракетные установки, а также необычную машину ПВО на базе колесного шасси. Эта техника редкость даже для самой Северной Кореи.

Однако российские беспилотники, не зная о прибытии этого подразделения, ошибочно атаковали и уничтожили северокорейскую установку. Видеозапись удара распространили российские войска, объявив, что это была успешная атака на украинскую ПВО. Впоследствии внешние аналитики определили, что объектом удара стала именно северокорейская установка, а не украинская.

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"Смешно… что Россия ударила бы по собственной технике", — заметил польский военный аналитик WarVehicleTracker, указывая на отсутствие координации между российскими силами и их союзниками.

Это событие стало очередной проблемой для 60-тысячной российско-северокорейской группировки, которая уже несколько месяцев пытается вытеснить украинские войска из выступления в Курской области. Их атаки несут значительные потери: во время последних штурмов российско-северокорейская сторона потеряла более 600 солдат.

Украинские беспилотники продолжают наносить значительные потери противнику, эффективно нейтрализуя вражескую бронетехнику и артиллерию. Следовательно, российская армия остро нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, чтобы хоть как-то противостоять украинским ударам.

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Ирония в том, что уникальную технику, которую россияне получили от Северной Кореи, они и уничтожили, не успев использовать ее по назначению.

Напомним, российские войска перебросили в оккупированный Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов. Тем самым враг обнажил другие участки фронта.