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Российский беспилотник по ошибке уничтожил северокорейскую установку ПВО на Курщине

Российский беспилотник по ошибке уничтожил северокорейскую установку ПВО на Курщине

Российский беспилотник по ошибке уничтожил северокорейскую установку ПВО на Курщине

Северокорейская ЗРК "Тор". / Фото: из соцсетей

Уникальную технику, которую россияне получили от Северной Кореи, они и уничтожили, не успев использовать ее по назначению.

Российско-северокорейские силы в Курской области, развернутые для поддержки российской армии в борьбе с украинскими войсками, потерпели серьезный удар. Российский беспилотник случайно уничтожил уникальную северокорейскую установку противовоздушной обороны, являющуюся модифицированной версией российской ЗРК "Тор".

Об этом пишет Forbes.

По данным аналитиков, прибывший в регион 12-тысячный 11-й армейский корпус Северной Кореи привез с собой артиллерийские и ракетные установки, а также необычную машину ПВО на базе колесного шасси. Эта техника редкость даже для самой Северной Кореи.

Однако российские беспилотники, не зная о прибытии этого подразделения, ошибочно атаковали и уничтожили северокорейскую установку. Видеозапись удара распространили российские войска, объявив, что это была успешная атака на украинскую ПВО. Впоследствии внешние аналитики определили, что объектом удара стала именно северокорейская установка, а не украинская.

"Смешно… что Россия ударила бы по собственной технике", — заметил польский военный аналитик WarVehicleTracker, указывая на отсутствие координации между российскими силами и их союзниками.

Это событие стало очередной проблемой для 60-тысячной российско-северокорейской группировки, которая уже несколько месяцев пытается вытеснить украинские войска из выступления в Курской области. Их атаки несут значительные потери: во время последних штурмов российско-северокорейская сторона потеряла более 600 солдат.

Украинские беспилотники продолжают наносить значительные потери противнику, эффективно нейтрализуя вражескую бронетехнику и артиллерию. Следовательно, российская армия остро нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, чтобы хоть как-то противостоять украинским ударам.

Ирония в том, что уникальную технику, которую россияне получили от Северной Кореи, они и уничтожили, не успев использовать ее по назначению.

Напомним, российские войска перебросили в оккупированный Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов. Тем самым враг обнажил другие участки фронта.

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