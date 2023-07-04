Российский депутат назвал количество детей, незаконно вывезенных из Украины

Российские захватчики за годы оккупации и войны (с 2014 года) вывезли в Российскую Федерацию 700 тыс. украинских детей.

Об этом сообщил глава Международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram.

"В последние годы семьсот тысяч детей, спасаясь от бомбежек и обстрелов из районов конфликта в Украине, нашли убежище именно у нас. Многие – вместе с родителями, а воспитанники детских домов – вместе с воспитателями", — написал он.

По данным Минреинтеграции, с начала полномасштабного вторжения Украине известно о 19 тыс. 514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию.

Кроме того, известно, что на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4 тыс. 390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, количество незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины в Россию детей может быть значительно больше 19 тысяч, ведь в захваченных регионах находилось не менее 200 тысяч украинских детей.

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