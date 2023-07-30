Российский дезертир рассказал о первых ударах из Беларуси по Украине: "Искандеры" полетели в 5 утра

Всего с 24 февраля прошлого года с территории Беларуси по Украине было выпущено не менее 721 ракеты.

Дезертировавший военный РФ рассказал, как в составе бригады "Искандеров" участвовал в обстреле Украины утром 24 февраля 2022 г. с территории Беларуси.

Об этом сообщает издание "Новая газета Европа".

По его словам, первый пуск с Беларуси по украинской территории был выполнен утром 24 февраля в 5 утра. В его бригаде было около 15 пусковых установок, из которых за все время их пребывания в Беларуси было выпущено 80-90 ракет в сторону Украины.

"Всё вокруг окрасилось в красный цвет. Ракета взмыла вверх и полетела куда-то на юг. Ко мне пришел человек, который меня должен был сменить на дежурстве. И он сказал, что началась война", – говорит дезертир.

Экс-оккупант вспоминает, что его сослуживцы агрессию против Украины "охотно поддерживали и разделяли".

"Какие-то преступления, какие-то возможные ошибки не обсуждались в принципе. Обсуждались только успехи, что, мол, мы за первые недели погасили все установки ПВО украинские, все их стратегически важные военные объекты.

Вот что касается фото разрушенных городов. Сослуживцы говорили, что, мол, это киевская власть сделала. Когда я увидел последствия обстрелов, то еще больше ужаснулся, потому что понял: я буквально соучастник этих преступлений", – отмечает россиянин.

Оккупанта отпустили домой в отпуск и после этого он решил не возвращаться на военную службу, а бежать за границу.

Мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн" собрал отдельные факты про утро 24 февраля:

С 3:00 24 февраля 2022 года с аэродрома в д.Великий Боков начала взлетать авиация.

В 5:50 в районе КПП "Комарин" были слышны выстрелы и взрывы, стоял гул техники.

Первый зафиксированный запуск с территории Беларуси по Украине был в 6:20 24.02. Это была ракета наземного базирования.

Днём 24.02 на совещании с военными диктатор Лукашенко сказал: "Мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут".

Всего с начала полномасштабного вторжения с территории Беларуси по Украине было выпущено не менее 721 ракеты.

Напомним, что 29 июля Беларусь еще раз продолжила учения с РФ, которые будут продолжаться уже 66 неделю.

Читайте также: