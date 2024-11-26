Российский дезертир с ядерной базы признался в "преступных приказах" против гражданских украинцев

В день вторжения России в Украину базу хранения ядерного арсенала привели в полную боевую готовность.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения служащим баз ядерного арсенала России рассказывали, что гражданское население Украины – это "комбатанты и его нужно уничтожить".

Об этом журналистам BBC Украины рассказал дезертир по ядерной базе РФ Антон.

Антон говорит, что вскоре после начала полномасштабной войны ему дали "преступный приказ" – проводить разъяснительную работу среди его бойцов, соблюдая очень четкие письменные инструкции.

"Надо было говорить, что украинское гражданское население – это комбатанты, и его нужно уничтожить!" – эмоционально рассказывает он. – Для меня это красная линия – это военное преступление. Я сказал, что не буду распространять эту пропаганду", – рассказывает мужчина.

Старшие офицеры вынесли Антону выговор и перевели его в обычную штурмовую бригаду, расположенную в другом регионе страны. Также ему сообщили, что вскоре отправят на фронт. По словам нескольких российских дезертиров, такие подразделения часто бросают в бой первыми, и солдат, выступающих против войны, нередко используют как "пушечное мясо".

Тогда он решил бежать из страны с помощью волонтерской организации, помогающей дезертирам.

"Если бы я убежал с ядерной базы, то местная ФСБ отреагировала бы решительно, и я, вероятно, не смог бы покинуть страну", — говорит Антон.

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Также, по словам Антона, в день вторжения России в Украину базу хранения ядерного арсенала, на который он служил, привели в полную боевую готовность.

"До этого у нас были только учения. Но в день начала войны оружие было полностью готово, – рассказывает бывший офицер российских ядерных сил. – Мы были готовы к развертыванию морских и воздушных сил и теоретически к нанесению ядерного удара", – говорит мужчина.

Напомним, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск считает, что запуск МБР по Украине был политической акцией Путина, не достигшей желаемого эффекта.