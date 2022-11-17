Российский дезертир сбежал в Испанию и готов свидетельствовать о зверствах в Буче — СМИ

Российский солдат, дезертировавший из находившейся в Буче воинской части, прилетел в столицу Испании. Здесь он намерен сдаться правоохранителям и сотрудничать с международным расследованием военных преступлений оккупантов.

Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

В сообщении говорится, что уроженец Якутска Никиты Чибрин проходил службу в воинской части №51460 — 64 мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в селе Князе-Волконское Хабаровского края РФ.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину это военное подразделение дислоцировалось в Буче, где, по данным украинской разведки, оккупанты совершали массовые убийства мирных украинцев.

Чибрин сбежал из зоны боевых действий сначала в Россию, затем в Казахстан, откуда сумел вылететь в Мадрид.

"Никита был в подразделении связи и имеет важную информацию, он хочет сотрудничать с международным расследованием в Гааге и ООН, и не хочет возвращаться в Россию. По крайней мере, пока правит Путин”, — отмечает в своем сообщении основатель Gulagu.net.

Российский дезертир обратился в испанскую полицию с просьбой предоставить ему политическое убежище и заявил о готовности давать показания о военных преступлениях в Украине.

Напомним, ранее сотрудник ПИК "Вагнера" и работница ФСБ РФ прилетели во Францию, попросили там о политическом убежище и теперь дают показания в рамках расследования военных преступлений России.

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