Российский дипломат на Совбезе ООН случайно сказал правду, что трупов мирных людей в Буче не было до прихода оккупантов

Российский дипломат на Совбезе ООН случайно сказал правду, что трупов мирных людей в Буче не было до прихода оккупантов

Когда понял, что что-то не то сказал, быстро исправил себя.

Построенный представитель России в ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета безопасности ООН оговорился, когда хотел сбросить ответственность с российских солдат, совершивших массовые убийства мирных жителей Киевской области.

Видео распространяется в телеграмм-каналах.

"Когда вы внимательно посмотреть на то, что вы видите в Буче, на трупы, лежащие на улицах, которых не было до того, как туда вошли российские войска ", – заявил Небензя. Но поняв, что он сказал не по кремлевской методике, быстро "исправил" себя.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ массовые убийства оккупантами в Киевской области назвали " провокацией" украинской стороны. На другой ответ нельзя было надеяться. Свою ложь Россия хочет навязать всему миру, обвинив Украину в лжи, но этим историям РФ мало кто верит.

"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-либо "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. За время пребывания Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", – цинично заявили в Кремле.

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