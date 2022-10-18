Российский дипломат в ООН назвал циничную причину присутствия оккупантов на Запорожской АЭС

РФ не согласится на создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, потому что это создаст возможность для наступления ВСУ.

Заместитель председателя делегации Российской Федерации в ООН Константин Воронцов цинично заявил, что Запорожская АЭС не может оставаться без охраны российских военных, поскольку это создает возможности для наступления ВСУ.

Такое заявление российского дипломата на заседании первого комитета Генассамблеи ООН цитирует издание "Коммерсантъ".

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее. Это приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины", — заявил Воронцов.

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Представитель страны-агрессора добавил, что охранять ЗАЭС продолжат также подразделения Росгвардии.

Напомним, с недавних пор часть Запорожской станции контролирует бандформирование главы Чечни Кадырова – СОБР "Ахмат", которое разместило свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2.

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