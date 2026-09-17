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Российский дрон атаковал гражданское судно в Черном море: есть погибший и раненые
В Черном море российский дрон атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся к украинскому порту.
17 сентября в Черном море российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из украинских портов.
Об этом сообщило Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения. Информация о состоянии самого судна уточняется.
В министерстве выразили соболезнования семье и близким погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Там подчеркнули, что Россия системно атакует украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда, создавая угрозу международному судоходству в Черном море.
Украина призвала международное сообщество отреагировать на атаку и усилить скоординированные действия по защите гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов.
Напомним, ранее в море возле Коблево Николаевской области произошел взрыв противодесантной мины, в результате которого погибли супруги, а их 16-летняя дочь получила ранения. Трагедия произошла на закрытом участке побережья, огражденного из-за минной опасности.
Также сообщалось, что вблизи Одессы украинские военные моряки обнаружили дрейфующую мину, которая представляла реальную угрозу для судоходства и жизни людей.