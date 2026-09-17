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Категория
Война
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Российский дрон атаковал гражданское судно в Черном море: есть погибший и раненые

В Черном море российский дрон атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся к украинскому порту.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Взрыв в Черном море (иллюстративное фото)

Взрыв в Черном море (иллюстративное фото) / © Associated Press

17 сентября в Черном море российский беспилотник атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из украинских портов.

Об этом сообщило Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения. Информация о состоянии самого судна уточняется.

В министерстве выразили соболезнования семье и близким погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Там подчеркнули, что Россия системно атакует украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда, создавая угрозу международному судоходству в Черном море.

Украина призвала международное сообщество отреагировать на атаку и усилить скоординированные действия по защите гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов.

Напомним, ранее в море возле Коблево Николаевской области произошел взрыв противодесантной мины, в результате которого погибли супруги, а их 16-летняя дочь получила ранения. Трагедия произошла на закрытом участке побережья, огражденного из-за минной опасности.

Также сообщалось, что вблизи Одессы украинские военные моряки обнаружили дрейфующую мину, которая представляла реальную угрозу для судоходства и жизни людей.

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