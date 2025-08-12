Российский дрон-перехватчик, примотанный стяжками к истребителю, смутил специалистов

Дрон, вероятно, прикреплен к самолету с помощью стяжек / © скриншот с видео

Из России появилось странное видео, которое распространяется соцсетями и на котором, как утверждается, можно видеть «эксперимент» по интеграции беспилотного перехватчика на истребитель МиГ-29.

На видео обратил внимание портал The War Zone.

Судя по этому видео, квадрокоптер, вероятно, прикреплен к самолету с помощью обычных стяжек. Практичность такого решения, мягко говоря, крайне сомнительна — очевидно, самолет просто не сможет запустить дрон.

Более того, ничто не указывает на то, что дрон выдержит строгие условия высокоскоростного полета на реактивном истребителе, особенно ввиду того, что он оснащен четырьмя уязвимыми пропеллерами.

Впрочем, есть и другое объяснение «эксперимента», и оно кажется наиболее уместным с учетом всего. Как считают в Defense Express, россияне просто «пошутили». Доказательством этого может служить их сообщение, где речь идет о «намерении научить операторов дронов управлять истребителем», а также об «интеграции в орбитальную группировку».

Стоит отметить, что сам дрон создала команда российского проекта «Архангел». Ранее она представила перехватчик, который якобы развивает скорость до 350 километров в час и летает на 50 километров. Эти заявления не были подтверждены.

Теоретически дрон можно интегрировать в самолет, но, очевидно, речь пойдет скорее о тихоходном «кукурузнике», а не о реактивном истребителе.

