Российский дрон попал в многоэтажку в Донецкой области: есть раненые

Удар дрона по многоэтажке

Реклама

В четверг, 26 июня, армия РФ попала БпЛА «Герань-2» по пятиэтажному дому в Белозерском. В результате попадания средства поражения загорелся пожар. Есть потерпевшие.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Как отмечается, в собственных домах ранены трое гражданских, среди которых 86-летняя пенсионерка. Также получили телесные повреждения 15-летний молодой человек и его мать.

Реклама

«У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадина. Им предоставлена медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В населенном пункте повреждены 3 многоэтажки и 7 автомобилей.

При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 25 июня. Армия РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области.

Реклама

Кроме того, РФ имеет продвижение около 3 населенных пунктов Донецкой области.

«Враг оккупировал Андреевку и Константинополь, а также продвинулся возле Алексеевки, Днепроэнергии и Шевченко», — говорится в сообщении.