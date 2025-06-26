- Дата публикации
Российский дрон попал в многоэтажку в Донецкой области: есть раненые
Из-за удара дрона по многоэтажке в Донецкой области ранены 5 гражданских.
В четверг, 26 июня, армия РФ попала БпЛА «Герань-2» по пятиэтажному дому в Белозерском. В результате попадания средства поражения загорелся пожар. Есть потерпевшие.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Как отмечается, в собственных домах ранены трое гражданских, среди которых 86-летняя пенсионерка. Также получили телесные повреждения 15-летний молодой человек и его мать.
«У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадина. Им предоставлена медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В населенном пункте повреждены 3 многоэтажки и 7 автомобилей.
При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 25 июня. Армия РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области.
Кроме того, РФ имеет продвижение около 3 населенных пунктов Донецкой области.
«Враг оккупировал Андреевку и Константинополь, а также продвинулся возле Алексеевки, Днепроэнергии и Шевченко», — говорится в сообщении.