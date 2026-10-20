Российский дрон ударил по кладбищу Героев в Ровно: повреждено более 10 могил

Россия ударила по кладбищу / © Олександр Коваль / Рівненська ОДА

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В Ровно вражеский беспилотник атаковал кладбище, где похоронены украинские защитники. В результате удара повреждено более 10 могил.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

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«Для врага сегодня нет разницы, куда бить: по школам, университетам, жилым домам или складам с одеждой. По живым украинцам или мертвым», — заявил он.

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Коваль назвал атаку очередным проявлением цинизма и пренебрежения человеческим.

© Олександр Коваль / Рівненська ОДА

© Олександр Коваль / Рівненська ОДА

«Держимся. Давайте поддерживать друг друга. И помните, какая цена нашей свободы», — добавил глава ОГА.

Ровенщина пережила массированную атаку РФ

Напомним, 20 октября Ровенщина стала одним из главных направлений российской воздушной атаки. Больше всего пострадало Дубно, где россияне ударили по местному «Эпицентру». В результате атаки возник пожар, три человека получили ранения, двоих из них госпитализировали.

В самом Ровно ночью пострадала женщина – она получила перелом ноги. Также были повреждены многоэтажка, автомобили и торговый центр. По состоянию на 15:00 в полицию поступило 94 обращения граждан по поводу поврежденного имущества.

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Кроме того, в Млиновской общине российский удар повредил объект инфраструктуры. Взрывотехники обследовали места попаданий и изымали обломки, а правоохранители предупреждали, что после работы ПВО на территории области еще могут находить части сбитых беспилотников.

РФ хочет усилить возможности для ударов по западу Украины

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится разместить в Беларуси баллистические ракеты, что создаст дополнительную угрозу, прежде всего, для западных областей Украины.

"Им нужна поддержка Лукашенко для того, чтобы на территории Беларуси была размещена, в частности, баллистика", - сказал президент.

По словам Зеленского, россияне уже устанавливают в Беларуси ретрансляторы, чтобы использовать воздушные коридоры для дронов и усиливать атаки по Украине. Размещение там баллистического вооружения, по его оценке, может расширить возможности РФ для ударов по западной части страны.

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