Российский дрон ударил по территории с ядерным реактором в Киеве: что произошло

Институт ядерных исследований НАН Украины / © Википедия

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Российский беспилотник вечером 30 сентября ударил по территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве, где находится исследовательский ядерный реактор ВВР-М.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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По данным Института ядерных исследований, атака произошла в 18:18. После удара на территории возник пожар, оперативно ликвидированный. Пострадавших нет.

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Сам реактор, а также системы, важные для его безопасности, повреждения не получили. Специалисты оценивают последствия атаки и причиненные учреждению повреждения.

Радиационный фон после удара не изменился. Его показатели находятся в пределах естественного уровня – 0,16–0,20 мкЗв/час.

Что известно о реакторе ВВР-М

Исследовательский реактор ВВР-М с февраля 2022 находится в остановленном состоянии. Активную зону полностью выгрузили, чтобы снизить возможные радиационные риски. В настоящее время на объекте производится только регламентное обслуживание систем, важных для безопасности.

Институт ядерных исследований НАН Украины занимается исследованиями в области ядерной физики, атомной энергетики и радиоэкологии. Реактор ВВС-М используется как источник нейтронов для фундаментальных и прикладных научных исследований.

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В Государственной инспекции ядерного регулирования назвали удар атакой на мирную ядерную установку и заявили, что он нарушает международно признанные принципы ядерной и радиационной безопасности.

Ранее Россия атаковала здание Национальной академии наук в Киеве

Несколькими днями ранее российские войска ударили по центру Киева, в результате чего загорелось здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе.

Взрывная волна и обломки серьезно повредили здание и окружающую территорию: разрушены отдельные этажи, изуродованы припаркованные автомобили, в соседних помещениях выбило окна и двери.

Люди пытались покинуть охваченное огнем здание через окна. На месте работали спасатели и кинологи, проверявшие помещение на наличие пострадавших.

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Президент Зеленский отреагировал на этот удар и пообещал РФ ответ.

«Российский удар против здания украинской Академии наук. Сейчас идет спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Все службы привлечены. Сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре – бизнес-центр, в других городах и регионах – тоже гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким. Обязательно на это будет ответ России», — написал он.

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