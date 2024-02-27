Российский дрон во время атаки на Украину залетел в Молдову: детали от ВСУ

Ночью против 27 февраля, во время российской атаки беспилотников, один из вражеских Shahed пролетел над территорией соседней Молдовы. Впоследствии БпЛА уничтожили в небе над Украиной.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что маршрут одного из российских беспилотников враг провокативно направился по траектории с пересечением украино-молдавского участка государственной границы в Одесской области.

"Дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и снова вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен силами противовоздушной обороны Украины", — подчеркнули военные.

К слову, в Силах обороны юга отмечают, что маневры БпЛА типа "Shahed-131/136" в их операционной зоне длились два часа.

Напомним, во время атаки дронов ночью против 27 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили, что неопределенные БпЛА пролетели над Молдовой. Отмечалось, что дроны летели в направлении Хмельницкого.

Впоследствии в Минобороны Молдовы прокомментировали информацию о БпЛА с их границы. Так, в ведомстве подчеркнули, что ни один дрон не залетал в Украину с территории Молдовы.

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