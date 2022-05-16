Российский флот блокирует Украину с обоих морей и лупит оттуда оружием

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации в акватории Черного и Азовского морей.
Корабли черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 16 мая.
Также флот оккупантов проводит разведку и осуществляет огневую поддержку на приморском направлении.
Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары по заводу "Азовсталь".
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