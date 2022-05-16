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Российский флот блокирует Украину с обоих морей и лупит оттуда оружием

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Российский флот блокирует Украину с обоих морей и лупит оттуда оружием

Фото: facebook.com/sergey.bratchuk

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации в акватории Черного и Азовского морей.

Корабли черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 16 мая.

Также флот оккупантов проводит разведку и осуществляет огневую поддержку на приморском направлении.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары по заводу "Азовсталь".

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