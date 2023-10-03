Российский флот фактически потерпел поражение в Черном море и находится в опасности — Минобороны Британии

Россия не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше.

Украинским военным удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море. Так считают в Министерстве обороны Великобритании.

Об этом во время выступления на Варшавском форуме безопасности рассказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи, пишет “Европейская правда”.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина совершила сейчас в Черном море. Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота", — заявил Джеймс Гиппи.

По его словам, во время сухопутного контрнаступления Украины "важен каждый дюйм". После того, как по Черноморскому флоту РФ в Крыму был нанесен удар, Россия не сможет иметь в акватории такой контроль, как раньше – суда теперь менее безопасно чувствуют себя в портах.

Лондон также отметил рост роли авиации Черноморского флота России по контролю и операциям в акватории Черного моря.

Напомним, что по состоянию утра вторника, 3 октября, страна-агрессорка Россия имеет на боевом дежурстве в Черном море три корабля. Впрочем, носители "Калибров" отсутствуют.

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