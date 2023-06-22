Российский флот пытается замаскировать свой самый мощный корабль в Черном море

Как хорошо это будет работать, остается под вопросом.

Военно-морской флот России применяет радикально новый подход к защите своих ценнейших военных кораблей от украинских атак. Россияне применили обманчивую камуфляжную схему для озадачения украинских операторов беспилотников. Они нанесли черный камуфляж в носовой части корабля и на корме фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Григорьевич".

Об этом говорится в материале Naval News с добавлением спутниковых фото.

Командование Черноморского флота РФ решило применить радикально новый подход к защите своих ценнейших боевых кораблей от украинских атак. В частности, на фрегат "Адмирал Эссен" была нанесена обманчивая схема камуфляжа, а фрегат "Адмирал Григорьевич" получил радикально новую схему окраски. Снимки подтверждают, что нос и корма были выкрашены. Темная краска, нанесенная поверх равномерной серой схемы, призвана ввести в заблуждение зрителя.

Фото: MT Anderson

Спутниковые снимки из Planet опубликовал в сети военный обозреватель МТ Андерсон. Ввиду кадров и других источников в Naval News пришли к выводу, что это не игра света, а новая схема окраски — нос и корма кораблей окрашены.

Во время Второй мировой войны был нанесен похожий камуфляж на линкор KMS Bismarck (немецкий линкор Бисмарк). Корабль был окрашен таким образом, что темные нос и корма визуально делали корабль короче. Это была попытка ввести наблюдателя в заблуждение по поводу размера и, следовательно, идентичности судна.

В материале отмечают, что фрегаты типа Адмирал Григорьевич проекта 11356П играют значительную роль в нападениях России на Украину. Каждое из таких судов может нести 8 крылатых ракет наземного удара "Калибр". В общем, они эквивалентны американским "Томагавкам" и часто запускаются по целям в глубь территории Украины.

"Они также являются боеспособными военными кораблями Черноморского флота России и действуют как флагманы после того, как крейсер "Москва" был утоплен в апреле прошлого года. Таким образом, корабли рассматриваются как главная награда за продолжение затопления "Москвы"", — отмечают специалисты.

Несмотря на усиление обороны, украинские морские беспилотники (БПЛА) не раз проникали в Севастопольскую гавань. Эти небольшие лодки вооружены значительной боеголовкой и представляют реальную угрозу.

Во время этих атак оператор использует камеру для определения целей. Таким образом, любой трюк, препятствующий их способности идентифицировать ценную цель, будет считаться россиянам таким, что того стоит.

Напомним, Россия начала использовать новую тактику обстрелов. Командование врага пытается максимально нагрузить украинские системы ПВО и ПРО.

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