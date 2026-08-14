Российский флот загнали в ловушку: Плетенчук рассказал, что происходит с кораблями РФ в Новороссийске

Порт в Новороссийске / © Getty Images

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В Новороссийске Черноморский флот РФ остается одной из приоритетных целей украинских сил.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, среди важнейших целей, уже уничтоженных в Новороссийске, — российские носители крылатых ракет «Калибр». Именно они продолжают представлять непосредственную угрозу для Украины.

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«Можем выделить основные уничтоженные цели в Новороссийске — это носители ракет „Калибр“. Это головная боль и основная цель, ведь именно они все еще обстреливают территорию Украины», — подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что россияне и дальше пытаются использовать Новороссийск как пункт базирования для ударов по Украине.

«В прошлом месяце было три обстрела из пункта базирования в Новороссийске. И их надо оттуда непосредственно выковыривать, потому что в море они уже не ходят», — сказал спикер ВМС.

По словам Плетенчука, положение русского флота в Черном море остается сложным. Фактически у российских кораблей нет места, которое можно было бы назвать полностью безопасным.

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В Черном море уже нет безопасного места для российского флота. Важной составляющей является то, что они не могут нормально обслуживать свой флот, потому что стать где-нибудь в сухой док или пришвартоваться на длительный период — сразу стать желанной легкой целью», — пояснил он.

В то же время, выход российских кораблей в море также создает для них значительные риски из-за украинских средств поражения.

«Выйти в море — это встретиться с дронами, встретиться с „Нептунами“ и не только. Потому им нужно сидеть на базе и стараться там выжить. О море сейчас речи не идет, там авиация, к сожалению, пока работает», — добавил Плетенчук.

Таким образом, Новороссийск остается для украинских сил важным направлением, поскольку россияне продолжают использовать его инфраструктуру для базирования и нанесения ударов по Украине.

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Ранее сообщалось, что удар сил обороны Украины по Новороссийску был заранее спланированной операцией, для подготовки которой понадобились длительная разведка, планирование и взаимодействие различных подразделений.

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины готовят новую волну высокоточных атак по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ, делая ставку на масштабную синергию разных видов вооружения и отечественные технологии.

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