Российский фрегат "Адмирал Макаров", который горит возле острова Змеиный: вооружение и характеристики

6 мая 2022 года у острова Змеиный загорелся один из новейших фрегатов РФ "Адмирал Макаров". О вооружении, количестве ракет и основных характеристиках корабля читайте в материале ТСН.ua.

История фрегата "Адмирал Макаров"

Это – один из трех аналогов кораблей проекта 11356Р "Буревестник". Пока фрегат "Адмирал Макаров" был одним из новейших кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Назвали его в честь вицеадмирала Российского императорского флота Степана Макарова. До сегодняшнего дня его постоянным местом дислокации был оккупирован Севастополь.

Первый затопленный в ходе русско-украинской войны крейсер "Москва" был построен в Николаеве еще в советское время. А вот фрегат "Адмирал Макаров" создали только в 2012 году в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь". На воду его спустили в 2015 году, несколько раз испытывали. В июле 2017 года в День военно-морского флота РФ фрегат принял участие в параде, а уже в декабре того же года он был официально введен в строй.

В Черноморском флоте Российской Федерации было только три корабля проекта 11356Р "Буревестник", а еще несколько Россия строит для флота Индии. В НАТО эти корабли называют Krivak V и вносят в список российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга. То есть – это один из лучших кораблей РФ (в России существует четыре ранга, начиная с первого). Фрегаты проекта 11356Р "Буревестник" оснащаются управляемыми ракетами для ближней и дальней стрельбы в море или океане.

Характеристики

Длина: 124,8 м;

124,8 м; Ширина: 15,2м;

15,2м; Водоизмещение: стандартное 3830 т, полное 4035 т;

стандартное 3830 т, полное 4035 т; : дизель-газотурбинная энергетическая установка;

дизель-газотурбинная энергетическая установка; Осадок: 4,2 м (самый большой до 7,5 м);

4,2 м (самый большой до 7,5 м); Дальность плавания: при скорости 14 узлов до 4850 миль;

при скорости 14 узлов до 4850 миль; Скорость хода: экономичный режим – 14 узлов, стандартный – 30 узлов (полная скорость около 55,5 км/ч);

экономичный режим – 14 узлов, стандартный – 30 узлов (полная скорость около 55,5 км/ч); Экипаж: 180 человек;

180 человек; Автономность плавания: 30 сут.

Фрегат "Адмирал Макаров": вооружение

Кроме радиолокационного и радиоэлектронного вооружения (станции радиолокации "Позитив-М1.2" и "Фрегат-М2М", корабельная навигационная радиолокационная станция кругового обзора "Вайгач-У", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления "Смелый", боевая информационно-управляющая М" или "Сигма", радиолокационные системы управления стрельбой артиллерии и ракетным оружием "Вымпел" и "Пума") фрегат "Адмирал Макаров" поражал количеством ракет и другого вооружения:

универсальная корабельная артустановка А190 "Универсал" (100 мм);

крылатые ракеты "Калибр";

две корабельные автоматические артиллерийские установки калибром 30 мм АК-630М;

восемь ракетных комплексов ПВО "Игла-С" или "Ива";

универсальные пусковые установки на восемь крылатых ракет "Калибр" (для поражения морских целей на дистанции 400 км, а сухопутных — до 2000 км) и "Оникс" (сверхзвуковые противокорабельные ракеты);

БПЛА "Орлан-10";

вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31 в палубном ангаре;

минно-торпедное и противолодочное вооружение.

Участвовал ли "Адмирал Макаров" в войне против Украины

Еще в 2018 году фрегат "Адмирал Макаров" как один из кораблей Оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море начал участвовать в разнообразных "боевых задачах", особенно во время российской военной кампании в Сирии.

После полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года фрегат неоднократно обстреливал крылатыми ракетами "Калибр" территорию Украины. В частности, корабли, дислоцированные в Черном море, а вместе с ними и фрегат Адмирал Макаров, несут постоянную угрозу Одесской области.

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