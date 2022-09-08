"Российский фронт сыплется": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Балаклее

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что сейчас происходит в Балаклее на Харьковском направлении.

Об этом он сообщил изданию "Настоящее Время".

"На всей линии фронта от Херсона до Харькова последние две недели проводятся контранступальные действия украинской армии. И в некоторых местах российский фронт сыплется. На Харьковском направлении в районе Балаклеи мы такое видим. Там можно говорить, что идет каскадное уничтожение фронта, то есть 1, 2 и 3 линии обороны посыпались. Балаклея здесь попадает в полуокружение тактическое и полное огневое окружение. Поэтому и есть информация, что она окружена и идет зачистка города", — объяснил эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 197-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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