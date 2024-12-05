Российский генерал Герасимов звонил по телефону в США: интересные детали от The New York Times

Спустя шесть дней после запуска российской баллистической ракеты "Орешник" по Днепру руководитель Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов позвонил по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По информации газеты, телефонный разговор между Герасимовым и Брауном состоялся 27 ноября. Отмечается, что во время беседы глава российского Генштаба взвыл, мол, запуск этой баллистики был запланирован задолго до того, как Вашингтон разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по территории России.

В свою очередь, пресс-секретарь Брауна, капитан Джерил Дорси, сообщил, что "по просьбе Герасимова генерал Браун согласился не разглашать подробности разговора". По его словам, оба генерала обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности. В частности, русско-украинскую войну.

NYT пишет, что звонок из Москвы поступил в напряженное время. Российский "фюрер" Владимир Путин "обострил и без того напряженные противостояния с Западом, утверждая, что Россия имеет право наносить удары по военным объектам стран, позволяющим использовать свое оружие против наших объектов". Примечательно, что комментарии из Кремля прозвучали, когда действующий президент США Джо Байден ослабил ограничения использования западного оружия, которые он хранил в течение большей части войны.

"Непонятно, почему генерал Герасимов хотел, чтобы телефонный разговор с генералом Брауном был замолчен. В последний раз он разговаривал со своим американским коллегой в октябре 2022-го, когда он и генерал Марк А. Милли, предшественник генерала Брауна в должности председателя Объединенного комитета начальников штабов, разговаривавших по телефону. Этот призыв также прозвучал на фоне опасений, что Москва хочет обострить войну в Украине", — говорится в материале New York Times.

Напомним, аналитики Института изучения войны объяснили, зачем Россия ударила ракетой "Орешник" по Украине. В частности Москва пытается усилить информационные операции, чтобы отвлечь партнеров от поддержки Украины.

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