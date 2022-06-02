Российский генерал, которого проклинают его родные на Волыни, арестовали якобы за слив информации ВСУ

Россия теряет боевых генералов не только на поле боя, на днях там арестовали генерал-майора Михаила Зуска, командовавшего наступлением на юг Украины.

Из перехваченных вражеских переговоров следует версия, что Зусько вроде бы сливал информацию о расположении российских сил ВСУ. Сам Зусько родом из Украины, что говорит о дважды предателе в родном селе на Волыни, узнала ТСН.

В 2021 году на Владикавказе российский генерал-майор торжественно под камеры пошел на повышение, а уже через полгода Зусько пошел руководить атаками на Херсон и Николаев. Эхо этих боев всколыхнуло маленькое село Ветлы в волынской глубинке. Именно здесь родился теперь уже русский генерал-майор. Когда-то известным земляком местные даже гордились — мол, из бедной семьи, а выбился в люди. Война мысли изменила.

«Что ему сказать. Дурак он, что он делает. Мужик нормален раньше был, а теперь кто его знает. За Путиным почему-то он потом пошел, что-то сделалось что ли. Путин и все, ни на кого даже внимания не обращал», - говорит его друг детства Виктор, тоже с фамилией Зусько, который шокирован и не может понять, что же так изменило земляка.

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Предательство земляка в Ветлах тема номер один для обсуждения. Сельская староста Любовь ситуацию воспринимает как личную трагедию, потому что в местной школе российского генерал-майора определенное время ставили в пример детям. Гордились им, потому что не из каждого села есть генерал. Но, к сожалению, генерал-убийца можно сказать. Нам досадно, стыдно, больно, очень больно – такую новость узнать», – говорит староста села Любовь Павлик.

Будущий российский генерал-майор уехал отсюда в 89-м. Учился в военном училище Рязани, приезжать в деревню перестал около десяти лет назад. Теперь, говорит староста, между Зуском и его земляками не просто годы, а пропасть.

А на третий месяц войны появилась информация, что предатель Украины Зусько стал предателем России. Его арест обсуждают оккупанты — аудиозапись радиоперехвата получил журналист ТСН Андрей Цаплиенко. «Арестовали этого Зусько – командующего 58 армии. Сливал информацию, поэтому раз**ли наши подразделения, как они только входили», — слышно на записи.

В семье Зусько 12 братьев и сестер. Но в семье теперь считают, что их всего 11. Родные братья и сестры даже говорить о нем отказываются.

«Его брат сейчас воюет – защищает Киев. Он тоже военный, родной брат, защищает Киев. Понимаете?», – говорит племянница генерала Оксана.

Арестовали Михаила Зуска или нет и какова будет его дальнейшая судьба в волынской семье не интересуются. «Честно скажу, мы гордились, а теперь… Тихо скажу – ненавижу. И больше нет слов», – говорят родные.

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