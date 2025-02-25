Генерал использовал свое влияние, чтобы избежать проверок и беспрепятственно транспортировать пакеты через блокпосты.

Генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, командующий 51-й армией РФ, организовал масштабную схему снабжения и распространения наркотиков среди своих подчиненных. Тех, кто разоблачал преступную деятельность командования, отправляли на самоубийственные миссии.

Об этом сообщают расследователи медиапроекта "Телебачення Торонто", получившие и верифицировавшие переписку российского офицера.

Коррупционная сеть в 51-й армии

По данным расследователей, Мильчаков создал разветвленную систему наркотрафика в своих частях. Поставки производились через доверенных лиц, среди которых были высокопоставленные военные. Генерал использовал свое влияние, чтобы избежать проверок и беспрепятственно транспортировать пакеты через блокпосты.

В частности, в перехваченной переписке он поручал своему водителю Кириллу Мартынову доставить "грузы, которые не должны услышать собаки". Одним из ключевых получателей был командир 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Рамиль Фасхутдинов (позывной "Мамай").

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Еще одним фигурантом схемы стал полковник Игорь Пузик (позывной "Злой"), командующий 87-м мотострелковым полком. Именно он отправил своих подчиненных на смертельную задачу после того, как публично обвинили командование в продаже наркотиков.

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В сентябре 2024 года два российских оператора дронов, "Эрнест" и "Гудвин", записали видеообращение, где рассказали о наркоторговле в своих частях. Они заявили, что руководство 51-й армии, включая Пузика, получает процент от продажи наркотиков. Вскоре после этого их расформировали и отправили в штурмовой отряд фактически на верную смерть.

Секс-скандал в рядах 51-й армии

Кроме криминальных схем, в перехваченной переписке журналисты обнаружили личные сообщения между генералом Мильчаковым и женой его подчиненного Игоря Пузика – Екатериной Корниенко. Это указывает на более тесные, чем официальные связи между членами преступной группы в 51-й армии.

По данным расследователей, генерал-лейтенант использует служебное положение для склонения военнослужащих к интимным отношениям и способствует их карьерному росту в обмен на "услуги".

Несмотря на семью и двоих детей, Мильчаков активно строит собственную коррупционную сеть, в которой сочетаются наркоторговля, откровенная преступность и злоупотребление властью.

Напомним, что российская армия сталкивается с нехваткой транспорта и начала использовать ишаков для снабжения войск. Лошади также все чаще появляются на русской стороне фронта.