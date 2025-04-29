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Был "ушами" Путина: детали о погибшем российском генерале Москалике
Генерал был ответственен за подготовку аналитических материалов для высшего руководства страны.
Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ, погибшего при взрыве в Подмосковье, играл важную роль в мониторинге ситуации на войне в Украине.
Об этом говорится в некрологе, опубликованном в газете Минобороны РФ "Красная звезда".
В публикации говорится, что с началом полномасштабного вторжения Москалик возглавил деятельность очередной смены Группы боевого управления Генштаба, которая осуществляла постоянный мониторинг обстановки в зоне боевых действий.
По информации российского агентства ТАСС, генерал также отвечал за подготовку аналитических материалов для высшего руководства страны, в частности для президента Владимира Путина.
Напомним, взрыв автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик, произошел около 10:40 25 апреля в подмосковном городе Балашиха. Взрывом Москалика отбросило на несколько метров.