Российский "Град" уничтожает своих бывших владельцев в Донецкой области: видео с передовой

Украинские военные пытаются отбросить оккупантов из окрестностей адского Бахмута, артиллеристы холодноярской бригады вооруженных сил удалили по вражескому войску из реактивных систем и уничтожили позиции россиян.

Бахмут и Соледар оккупанты пытаются окружить. Почти полгода здесь самые ожесточенные бои, но до сих пор все штурмы орды неудачны.

Артиллерия холодноярцев на этих позициях прикрывает пехоту.

"Зарядка машины происходит вручную. Каждый снаряд весит по 76 килограммов, а их нужно 40 снарядов загрузить. Это все время", — рассказывают бойцы.

А времени здесь не тратят попусту, потому что чем быстрее машина выедет на работу, тем целее будут позиции нашей пехоты. Так что холодноярцы после отстрела сразу заряжают установку.

Из гаубицы артиллерия кроет оккупантов. Сегодня уничтожают укрепления россиян из их же оружия. "Еще в начале войны, в марте месяце в Сумской области честно забрали у кацапов. Спасибо им за ленд-лиз", — показывают бойцы свой трофей.

С этого времени реактивная система залпового огня «Град» верно служит украинским артиллеристам. Снаряды же, среди которых тоже трофейные, четко летят на головы ордынского войска.

На этом направлении вагнеровцы пытаются штурмовать нашу линию фронта. Так что ребята по координатам определяют цель, наводятся и насыпают.

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