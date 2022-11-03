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Российский хакер взломал страницу Валерия Залужного в Instagram

Дата публикации
Просмотры
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Российский хакер взломал страницу Валерия Залужного в Instagram

Фото: Скриншот

Страницу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Instagram взломал российский хакер.

Российский хакер с ником "Джокер" взломал страницу в Instagram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующие данные появились в его личном аккаунте.

Как стало известно, российский хакер с никнеймом "Джокер ДНР" взломал личную страницу в Instagram Валерия Залужного. На аватарку он поместил фотографию Путина на медведе, а также сделал публикацию:

"Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Delta".

В описание профиля хакер также добавил ссылку, которая якобы ведет на страницу "Джокера" в Телеграмме — переходить по ней не стоит, это может угрожать безопасности вашего личного профиля.

Напомним, что МАГАТЭ разоблачило ложь России об украинской "грязной бомбе".

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Дата публикации
Просмотры
1354
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