Российский хакер взломал страницу Валерия Залужного в Instagram

Российский хакер с ником "Джокер" взломал страницу в Instagram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующие данные появились в его личном аккаунте.

Как стало известно, российский хакер с никнеймом "Джокер ДНР" взломал личную страницу в Instagram Валерия Залужного. На аватарку он поместил фотографию Путина на медведе, а также сделал публикацию:

"Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Delta".

В описание профиля хакер также добавил ссылку, которая якобы ведет на страницу "Джокера" в Телеграмме — переходить по ней не стоит, это может угрожать безопасности вашего личного профиля.

Напомним, что МАГАТЭ разоблачило ложь России об украинской "грязной бомбе".

Читайте также: