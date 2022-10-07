Российский истребитель СУ-35 дважды выпустил ракеты по сельхозугодиям Николаевской области

Враг на южном фронте активно применяет летательные аппараты для разведки, корректировки огня и нанесения авиаударов.

В четверг, 6 октября, на юге Украины российские оккупанты с целью уточнения расположения подразделений ВСУ и корректировки огня артиллерии активно использовали беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

В течение боевого дня были уничтожены 6 разведчиков типа "Орлан-10" и один "Махаджер-6" в Бериславском и Николаевском районах.

“Дронами-камикадзе враг продолжал терроризировать южные регионы. После дневных атак на Николаевщину, вечером на Одесщину направлено 3 "Шахеды-136". Все сбиты силами противовоздушной обороны”, — говорится в сообщении.

Кроме того, с самолета Су-35 ракетами класса "воздух — земля" Х-31 враг дважды наносил удар по Березнеговатской общине Николаевщины.

"Повреждены сельскохозяйственные угодья, люди не пострадали", — сообщили украинские военные.

Также в течение дня реактивными системами залпового огня был обстрелян Никопольский район. В двух территориальных общинах района повреждены здания, но без человеческих потерь.

Напомним, вечером 6 октября боевые подразделения зенитных войск Украины уничтожили еще два беспилотника российских оккупантов. Воздушные силы Украины опубликовали соответствующее видео.

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