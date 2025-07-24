Химическое оружие / © pixabay.com

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об очередном доказательстве подготовки россиянами военного преступления. В радиоперехвате, который удалось зафиксировать ГУР, один из командиров армии РФ обсуждает применение химического оружия против украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

«Сейчас я буду газом травить пи.оров в подвале» — слышно в перехваченном разговоре оккупантов.

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Российский командир отдал приказ «добить» украинских бойцов, пока те находятся в пораженном состоянии.

«Если у меня не получится — добить, после газа, пока они бл.дь там кашляют на.уй, сопли, слюни, не видят н.уя, их надо будет быстренько добить после этого», — сказал оккупант.

Перехоплена розмова окупантів / © ГУР Минобороны

В ГУР подчеркнули, что использование химического оружия является нарушением международного права.

«ГУР МО Украины подчеркивает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало состав нового российского беспилотника, который применяется как фальш-цель и разведчик для выявления позиций украинской ПВО.

Также ГУР предупреждало о новой фазе войны, которую готовит Кремль.