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Российский командир планировал химическую атаку на позиции ВСУ — перехват ГУР
Украинская разведка обнародовала радиоперехват, в котором российский командир обсуждает применение химического оружия против ВСУ.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об очередном доказательстве подготовки россиянами военного преступления. В радиоперехвате, который удалось зафиксировать ГУР, один из командиров армии РФ обсуждает применение химического оружия против украинских военных.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
«Сейчас я буду газом травить пи.оров в подвале» — слышно в перехваченном разговоре оккупантов.
Российский командир отдал приказ «добить» украинских бойцов, пока те находятся в пораженном состоянии.
«Если у меня не получится — добить, после газа, пока они бл.дь там кашляют на.уй, сопли, слюни, не видят н.уя, их надо будет быстренько добить после этого», — сказал оккупант.
В ГУР подчеркнули, что использование химического оружия является нарушением международного права.
«ГУР МО Украины подчеркивает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало состав нового российского беспилотника, который применяется как фальш-цель и разведчик для выявления позиций украинской ПВО.
Также ГУР предупреждало о новой фазе войны, которую готовит Кремль.