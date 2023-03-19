Российский командир списал самоубийство солдата на гибель в бою, чтобы семья получила 5 млн (перехват)

За самострел ничего не заплатят.

Военнослужащий РФ рассказал о низком морально-психологическом состоянии солдат-соотечественников и самоубийстве одного из оккупантов.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта Главным управлением разведки Украины.

"Да, пришел из наряда, нах*й, автомат взял, нах*й, голову разхъярив и все", — говорит солдат РФ по телефону.

Командир подразделения, по словам россиянина, списал самоубийство солдата на гибель в бою, чтобы семье заплатили 5 млн. рублей.

"Видишь, даже о семье не подумал… Ну потому что все забало", — говорит солдат.

Он также похвалил своего командира "за справедливость", потому что за самострел семья погибшего ничего не получит.

Напомним, ранее другой оккупант из России рассказывал по телефону об убийстве невооруженных бойцов ВСУ.

Он поделился со своей подругой, как лично расстрелял на видео двух украинских военных, предварительно сложивших свое оружие и просили не стрелять.

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